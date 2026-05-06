13:42 06.05.2026 (обновлено: 13:43 06.05.2026)
Трех пациентов с подозрением на хантавирус направили в Нидерланды

Трех пациентов с подозрением на хантавирус направили в Нидерланды

Круизный лайнер MV Hondius в порту Прайя, Кабо-Верде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три пациента с подозрением на заражение хантавирусом были эвакуированы с лайнера в Атлантике.
  • Эвакуированных пациентов направили в Нидерланды для получения медицинской помощи.
  • ВОЗ начала наблюдение и отслеживание пассажиров на борту и тех, кто уже сошел на берег.
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. Три пациента с подозрением на заражение хантавирусом были эвакуированы с лайнера в Атлантике и направлены в Нидерланды, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Трое пациентов с подозрением на заражение хантавирусом были эвакуированы с судна и направляются в Нидерланды для получения медицинской помощи в координации с ВОЗ, оператором судна и национальными властями Кабо-Верде, Великобритании, Испании и Нидерландов", - написал он в Х.
Гебрейесус отметил, что в сотрудничестве с операторами судов и национальными органами здравоохранения начато наблюдение и отслеживание пассажиров на борту и тех, кто уже сошел на берег.
В среду ВОЗ сообщила, что на лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес, он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии. Общее число заразившихся достигло восьми человек после того, как еще одни случай заражения был выявлен у пациента, вернувшегося в Швейцарию. Трое скончались.
Здоровье - ОбществоНидерландыШвейцарияКабо-ВердеТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
