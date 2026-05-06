Гарбузов: бизнесу в Москве представили экосистему кадровой поддержки

Руководитель центра поддержки промышленности Ксения Беляева представила возможности сервиса как единого окна для решения вопросов предприятий, включая касающихся кадрового контура. Центр помогает в организации целевого обучения, программ переподготовки под конкретный запрос бизнеса и участвует в формировании аналитического среза потребностей промышленности в сотрудниках, пояснили в пресс-службе.



Генеральный директор ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) Александр Путилин напомнил, что Москва может компенсировать до 95% затрат на дополнительное обучение сотрудников (до 120 тысяч рублей на человека в год) предприятий из приоритетных сфер, в числе которых информационные технологии, инновационные разработки, обрабатывающее производство, научная и техническая деятельность.



Также предпринимателям доступно бесплатное обучение от МБМ, которое нацелено на поддержку в создании и развитии бизнеса.



Заместитель руководителя центра практического обучения "Профессии будущего" в "Печатниках" Елизавета Воробчикова рассказала на семинаре о том, как город готовит кадры по новому стандарту московского образования с помощью площадки, открывшейся на территории ОЭЗ "Технополис Москва".



Она пояснила, что горожан здесь обучают 75 востребованным профессиям в ведущих отраслях экономики, в том числе в сфере промышленности. Таким образом, освоить специальность можно за три месяца. Программы созданы совместно с ведущими работодателями Москвы. Обучение практико-ориентировано, однако в центре могут как формировать группы с нуля, так и повышать квалификацию действующих сотрудников.



Начальник отдела развития проектов в промышленности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Московского центра развития профессионального образования" Кристина Адилова рассказала о подготовке кадров в столичных колледжах. В городе действуют 25 таких образовательных организаций, готовящих специалистов для промышленности.



Она отметила, что в формировании программ и стандартов оснащения мастерских участвуют свыше 800 предприятий-партнеров. Они принимают студентов на практику, оценивают качество подготовки выпускников на квалификационных и демонстрационных экзаменах, проводят стажировки для преподавателей и мастеров производственного обучения, а также участвуют в отраслевых и профориентационных мероприятиях.



Также по словам Адиловой, в каждом колледже есть центры карьеры, которые помогают студентам с трудоустройством, начиная с практики.



Менеджер по работе с ключевыми клиентами "Авито работа" Ольга Цурикова представила на семинаре аналитический взгляд на рынок труда в промышленности. Она рекомендовала работодателям активнее предлагать кандидатам бесплатное обучение и прописывать в вакансиях нематериальные стимулы и поощрения, потому что это увеличивает количество откликов в 1,5-2 раза.



По аналитическим данным компании за первый квартал этого года, конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое за последние три года — с примерно 7 до почти 13 человек на одну вакансию. На данный момент ключевым фактором становится системная работа с кадровым контуром через развитие программ обучения и переподготовки, которые позволяют бизнесу самостоятельно формировать необходимый кадровый резерв.



Семинар состоялся в рамках цикла из 10 встреч. Они проходят на новой современной площадке дома русского бильярда "Москва". Кроме того, еще предстоит обсудить: выход на экспортные рынки, строительство новых объектов на территории столицы и другие. Прошедшие семинары доступны в записи на инвестпортале Москвы. На портале можно ознакомиться с полным расписанием.



Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".



Ранее в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики анонсировали семинар, где предпринимателям рассказывали о подготовке к проверке контрольно-надзорных органов.