Гарбузов: столичное фармпредприятие нарастило выпуск продукции

Таким образом, прирост продемонстрировали инъекционные продукты, производство которых выросло более чем в семь раз год к году. Также площадка нарастила объем выпуска ингаляционных лекарственных средств. Например, бронхолитик для купирования приступов астмы и болезней легких.



Также динамика достигнута в сегменте вакцин: производство препарата против гепатита B превысило 2,3 миллиона доз, подчеркнули в пресс-службе.



Корпоративный директор по производственной деятельности предприятия Анатолий Ягленко отметил, что промышленная площадка "Биннофарм" — центр биотехнологических компетенций "Биннофарм групп". Увеличение выпуска вакцины для профилактики вирусного гепатита В соответствует задачам по обеспечению потребностей системы здравоохранения.



По его словам, препарат входит в национальный календарь профилактических прививок. Компания планомерно наращивает объемы его производства в соответствии с государственным запросом.



Кроме того, компания вкладывает дополнительные средства в свое развитие при содействии столицы. "Биннофарм" имеет статус промкомплекса, что дает ему ряд налоговых льгот, и пользуется программой компенсации процентов по инвесткредитам от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.



Фармацевтическая отрасль относится к ключевым направлениям, которым столица оказывает активную поддержку, согласно стратегии развития промышленности города до 2030 года. Данная работа вносит вклад в развитие национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".



Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, где трудятся более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы, гарантия сбыта, а также другие инструменты.



Ранее Гарбузов сообщал, что производство медицинских инструментов и оборудования увеличилось в Москве на 7,2% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.