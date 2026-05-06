Гарбузов: более 250 тысяч квадратных метров площади ввели по программе МПТ

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Пять новых объектов общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в этом году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.



"Программа стимулирования создания мест приложения труда ориентирована на формирование в Москве сбалансированной городской среды, в которой новые рабочие места создаются рядом с жилыми кварталами. Это соответствует принципам 15-минутного города, снижает маятниковую миграцию и в первую очередь направлено на повышение качества жизни горожан. С начала 2026 года благодаря программе МПТ в столице введены в эксплуатацию пять объектов, на которых создано свыше 11 тысяч рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.



Он добавил, что всего во время реализации программы открыли уже 57 комплексов. Это позволило обеспечить рабочими местами свыше 48 тысяч жителей Москвы.



Специалисты "Контроля Москвы" следят за реализацией проектов деловой, торговой и промышленной инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда на всех этапах, отметили в пресс-службе.



По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство объектов проходило под контролем комитета. Инспекторы совместно со специалистами подведомственного центра экспертиз провели на площадках 53 выезда для оценки соответствия выполненного объема работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям.



Он указал, что по результатам комплексных итоговых проверок комитет оформил заключения о соответствии зданий проектной документации, а после выдал разрешения на их ввод в эксплуатацию.



Среди пяти введенных в эксплуатацию объектов — три офисных центра, промышленный технопарк и производственный комплекс, на котором налажен выпуск материалов для строительной промышленности.



Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о создании двух многофункциональных комплексов с промышленно-производственными помещениями и двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в районе Строгине в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда.



Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в столице с 2020 года и охватила почти все районы. Инвесторы возведут свыше 290 объектов общей площадью порядка 9,5 миллиона квадратных метров. Это новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.



В мае заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркивал, что объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, превысил 3,4 триллиона рублей.