Выборы в парламент Гагаузии 21 июня не состоятся, заявил и.о. спикера
12:05 06.05.2026 (обновлено: 12:07 06.05.2026)
Выборы в парламент Гагаузии 21 июня не состоятся, заявил и.о. спикера

Орманжи: выборы в парламент Гагаузии 21 июня не состоятся из-за судебных споров

06.05.2026
  • Выборы в гагаузский парламент, запланированные на 21 июня, не состоятся из-за судебных споров, заявил и.о. спикера Николай Орманжи.
  • В суде оспаривается постановление по назначению даты выборов и по составу Центральной избирательной комиссии.
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Проведение выборов в гагаузский парламент 21 июня не состоится, поскольку уже невозможно уложиться в сроки выборной кампании из-за судебных споров вокруг даты голосования и состава комиссии, заявил РИА Новости исполняющий обязанности спикера высшего законодательного органа Гагаузии в составе Молдавии Николай Орманжи.
Ранее молдавский минюст направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Гагаузский парламент в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
"Я могу однозначно уже сказать, что выборы не состоятся, потому что выборная кампания для кандидатов должна стартовать за 60 дней. У нас были решением судов приостановлены действия Центральной избирательной комиссии. И выборы сейчас проводить некому", - сказал Орманжи.
По его словам, выборы в назначенный срок невозможно провести потому, что оспаривается в суде постановление по назначению их даты, а также по составу Центральной избирательной комиссии, которая проводит эти выборы. "Мы обжаловали эти решения. Сейчас идут судебные процессы", - подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность - например, при объединении с другим государством.
