Выборы в парламент Гагаузии 21 июня не состоятся, заявил и.о. спикера

В суде оспаривается постановление по назначению даты выборов и по составу Центральной избирательной комиссии.

КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Проведение выборов в гагаузский парламент 21 июня не состоится, поскольку уже невозможно уложиться в сроки выборной кампании из-за судебных споров вокруг даты голосования и состава комиссии, заявил РИА Новости исполняющий обязанности спикера высшего законодательного органа Гагаузии в составе Молдавии Николай Орманжи.

Ранее молдавский минюст направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Гагаузский парламент в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

"Я могу однозначно уже сказать, что выборы не состоятся, потому что выборная кампания для кандидатов должна стартовать за 60 дней. У нас были решением судов приостановлены действия Центральной избирательной комиссии. И выборы сейчас проводить некому", - сказал Орманжи.

По его словам, выборы в назначенный срок невозможно провести потому, что оспаривается в суде постановление по назначению их даты, а также по составу Центральной избирательной комиссии, которая проводит эти выборы. "Мы обжаловали эти решения. Сейчас идут судебные процессы", - подчеркнул он.

