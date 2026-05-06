В Гагаузии предупредили о риске волнений при изменении статуса автономии

Краткий пересказ от РИА ИИ Изменение закона об особом статусе Гагаузской автономии Молдавии без согласия властей может привести к социальным волнениям, заявил и. о. спикера законодательного органа Николай Орманжи.

Ранее Минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке закона об особом правовом статусе автономии.

КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Изменение закона об особом статусе Гагаузской автономии Молдавии без согласия властей региона и жителей может привести к социальным волнениям, заявил РИА Новости исполняющий обязанности спикера законодательного органа Гагаузии Николай Орманжи.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности закона об особом правом статусе автономии и статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание (парламент) Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

"Обращение министерства юстиции Республики Молдова в Конституционный суд - это для нас очередной отбор полномочий. Без согласия жителей Гагаузии и его представителей в лице Народного собрания менять закон? Это в корне неправильно, и это может привести к определенным социальным волнениям", - сказал Орманжи.

По его словам, внесение изменений в закон об особом правовом статусе возможно только, если парламент республики и депутатский корпус Народного собрания придут к консенсусу. "Только в парламенте они могут поменять эти статьи, но путем консенсуса", - подчеркнул политик.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на 7 лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.