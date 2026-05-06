Комличенко успешно прооперировали в Москве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Николай Комличенко, который ранее выбыл до конца сезона из-за травмы колена, успешно перенес операцию, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.
Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1) и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона.
"Николай Комличенко успешно прооперирован в Москве после травмы колена. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!" - говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах. "Локомотив" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России за два тура до конца сезона, набрав 50 очков.