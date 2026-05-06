18:19 06.05.2026 (обновлено: 18:34 06.05.2026)
Посольство России назвало запрет Берлина на символику Победы циничным

Памятная церемония возложения венков на советском воинском мемориале в Трептов-парке. Архивное фото
  Посольство России назвало циничным запрет Берлина на символику Победы.
БЕРЛИН, 6 мая – РИА Новости. Запреты властей Берлина на российскую и советскую символику 8-9 мая абсурдны и циничны, заявили в посольстве РФ в Германии.
Ранее газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя берлинской полиции сообщила, что ведомство введет запрет на демонстрацию 8-9 мая советской и российской символики, в том числе георгиевских ленточек, на местных военных мемориалах.
"Запреты, вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. На деле они направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне", - говорится в комментарии дипмиссии.
