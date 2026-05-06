Финские предприниматели надеются на открытие границы с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
15:02 06.05.2026
Финские предприниматели надеются на открытие границы с Россией, пишут СМИ

Yle: предприниматели в финском приграничье надеются на открытие границы с РФ

© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин — Флаг Финляндии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предприниматели в финской приграничной Иматре надеются на открытие границы с Россией и готовятся к нему.
  • Правительство Финляндии не дало никаких знаков об открытии границы с Россией, но надежды предпринимателей остаются большими.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предприниматели в финской приграничной Иматре надеются на открытие границы с Россией и готовятся к нему, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Правительство не дало никаких знаков об открытии восточной границы (границы с Россией - ред.), но надежды некоторых предпринимателей в Иматре на этот счет остаются большими", - говорится в сообщении.
Иматра находится в шести километрах от КПП на границе с Россией, ранее она пользовалась популярностью у российских туристов. Мэр города Матиас Хильден рассказал Yle, что ему известно о компаниях, которые готовятся к открытию границы, но не сообщил, что это за компании.
Мика Пелтонен, гендиректор торгово-промышленной палаты Южной Карелии, также сообщил вещателю, что знаком с обсуждениями среди предпринимателей о возможном открытии восточной границы.
По словам Yle, предприниматели при этом не верят, что граница откроется в скором времени.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес Российской Федерации в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
