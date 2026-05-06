Финские предприниматели надеются на открытие границы с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Предприниматели в финской приграничной Иматре надеются на открытие границы с Россией и готовятся к нему, сообщает телерадиовещатель Yle.

"Правительство не дало никаких знаков об открытии восточной границы (границы с Россией - ред.), но надежды некоторых предпринимателей в Иматре на этот счет остаются большими", - говорится в сообщении.

Иматра находится в шести километрах от КПП на границе с Россией, ранее она пользовалась популярностью у российских туристов. Мэр города Матиас Хильден рассказал Yle, что ему известно о компаниях, которые готовятся к открытию границы, но не сообщил, что это за компании.

Мика Пелтонен, гендиректор торгово-промышленной палаты Южной Карелии, также сообщил вещателю, что знаком с обсуждениями среди предпринимателей о возможном открытии восточной границы.

По словам Yle, предприниматели при этом не верят, что граница откроется в скором времени.