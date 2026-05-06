08:00 06.05.2026 (обновлено: 08:02 06.05.2026)
"Положение критическое". В чем от страха призналась Финляндия

Тюнь: Финляндия идет не к внезапному краху, а длинной фазе "бедной стабильности"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. В Хельсинки открыто говорят о непростой ситуации. С государственными финансами большие проблемы, а долг близок к критической отметке. О причинах такого положения — в материале РИА Новости.

Оказались на дне

"Состояние государственных финансов чрезвычайно сложное, а соотношение долга к ВВП приближается к 90 процентам", — заявила министр финансов Риикка Пурра.
По ее словам, страна пострадала не только от внешних шоков — в Финляндии высокая безработица, практически нулевой экономический рост и стареющее население.
Согласно прогнозу Минфина, дефицит сектора госфинансов в 2026–2029 годах достигнет в среднем 4,6% ВВП, госдолг в 2026-м дойдет примерно до 91% ВВП, а к 2030-му превысит 99% ВВП.
Причины проблем

Финляндия оказалась в этой точке из-за наложения нескольких давних проблем: слабого роста, старения населения, высокой безработицы, трат на обслуживание госдолга, роста оборонных расходов и внешних шоков по энергии и торговле, говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
Экономика не растет, потому что страна зажата между структурой и циклом: структурно — стареющее население и недостаточный рост рабочей силы; циклически — слабый внутренний спрос, кризис строительства, высокая безработица и дорогая энергия.
"Внутренний спрос слабый, поскольку население обеспокоено рабочими местами, геополитической обстановкой и необходимостью жесткой фискальной экономии правительства", — отмечает доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.
Уровень безработицы в стране — самый высокий в ЕС (10,4% по данным на март).
Финляндия сильно зависит от глобальной конъюнктуры. В последние годы внешняя обстановка складывается неблагоприятно — кризис на Ближнем Востоке, сопровождающийся ростом цен на нефть, тарифная политика США, разрыв торговых связей с Россией, перечисляет эксперт.
Банк Финляндии пересмотрел прогноз по росту ВВП в 2026-м году, снизив его до 0,6% из-за удорожания энергии на фоне войны в Иране.
"У Финляндии одновременно нет ни демографического импульса, ни инвестиционного, ни экспортного ускорителя. Плюс потеря части бизнеса с Россией и слабость восточных регионов продолжают висеть на экономике как затяжной тормоз", — объясняет Тюнь.
Госдолг на уровне около 90% ВВП сам по себе не критичен для развитой экономики, но при низком росте и устойчивом дефиците становится источником риска, ограничивая возможности для стимулирования экономики, добавляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Сокращение расходов

Правительство Финляндии представило план финансирования на 2027-2030 годы. Согласно ему, расходы на социальное обеспечение и здравоохранение сократят на 240 миллионов евро.
"Нам также придется поднять плату за услуги медицинских центров", — отметила Пурра.
Решение тут же раскритиковали. Председатель финской партии "Зеленые" София Вирта негодует: "Решения еще раз показывают, что приоритеты этого правительства снова и снова сводятся к сокращению помощи беднейшим и больным финнам".
Урезание расходов на соцобеспечение и здравоохранение может частично стабилизировать финансы, но способно снизить уровень потребления и усилить социальное напряжение, отмечает Севостьянов.
По его словам, мера носит скорее временный характер и не решает проблему. Самое главное для Финляндии сейчас — ускорить рост экономики. Но пока для этого нет предпосылок.
"Бедная стабильность"

Финляндия идет не к внезапному краху, а к длинной фазе "бедной стабильности", где экономика растет слишком слабо, чтобы вытащить бюджет. Сокращения расходов проблему не решат — они лишь немного замедлят ухудшение.
По прогнозу Тюня, в 2026-м рост ВВП останется на уровне 0,6%, в 2027-м достигнет 1,4%, но долг все равно составит около 93% ВВП и выйдет к 99%+ в 2030-м, если не будет нового сильного роста или более жесткой консолидации.
Для населения это означает несколько лет более дорогих услуг, более жесткой социальной политики и слабого рынка труда.
То есть страна не падает в кризис одномоментно — она сползает в дорогую, медленную и политически болезненную норму.
