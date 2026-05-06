Авербух призвал Муравьеву искать проблемы в себе после ухода от Мишина

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской фигуристке Софье Муравьевой необходимо начать искать проблемы в себе, поскольку заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин мог дать ей очень многое, заявил РИА Новости серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух.

"Мишин - великий профессионал, и с ним надо играть в долгую. Он закладывает фундамент на будущий результат. Современные спортсмены хотят здесь и сейчас, всё моментально. В любом случае, пожелаю Софье удачи, но, думаю, Мишин мог дать ей еще очень многое", - добавил он.