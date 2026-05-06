Авербух призвал Муравьеву искать проблемы в себе после ухода от Мишина
17.03.2022
13:04 06.05.2026 (обновлено: 13:43 06.05.2026)
Авербух призвал Муравьеву искать проблемы в себе после ухода от Мишина

Авербух заявил, что Мишин мог дать многое фигуристке Муравьевой

06.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Авербух заявил, что Софье Муравьевой следует искать проблемы в себе после ухода из группы Алексея Мишина.
  • Авербух отметил, что сотрудничество с Мишиным было продуктивным и что Мишин мог дать Муравьевой еще многое.
  • Алексей Мишин рассказал РИА Новости, что завершил работу с Муравьевой.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российской фигуристке Софье Муравьевой необходимо начать искать проблемы в себе, поскольку заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин мог дать ей очень многое, заявил РИА Новости серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух.
Мишин рассказал РИА Новости, что завершил работу с Муравьевой. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что 19-летняя спортсменка по инициативе специалиста покинула его группу.
"Софья, безусловно, талантливая девушка, но, думаю, ей надо начать поиск проблем с самой себя. Сотрудничество с Алексеем Николаевичем было достаточно продуктивным, очень достойным. Пришла она к нему в очень плохой форме, но Алексей Николаевич нашел к ней подход", - сказал Авербух.
"Мишин - великий профессионал, и с ним надо играть в долгую. Он закладывает фундамент на будущий результат. Современные спортсмены хотят здесь и сейчас, всё моментально. В любом случае, пожелаю Софье удачи, но, думаю, Мишин мог дать ей еще очень многое", - добавил он.
Фигуристка Софья Муравьева
Мишин подтвердил уход Муравьевой из своей группы
Вчера, 12:47
 
Фигурное катание Алексей Мишин Илья Авербух Софья Муравьева
 
