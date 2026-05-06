Муравьева покинула группу Мишина, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
12:32 06.05.2026 (обновлено: 12:34 06.05.2026)
Муравьева покинула группу Мишина, сообщил источник

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Софья Муравьева
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина.
  • Расставание с спортсменкой произошло по инициативе тренера.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России фигуристка Софья Муравьева покинула группу тренера Алексея Мишина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Расставание с 19-летней спортсменкой произошло по инициативе тренера. На данный момент неизвестно, где она продолжит карьеру.
Муравьева - одна из сильнейших фигуристок России, она владела тройным акселем. Под руководством Мишина спортсменка тренировалась в течение одного сезона, до этого она работала с Евгением Плющенко.
