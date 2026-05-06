Мишин подтвердил уход Муравьевой из своей группы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Мишин подтвердил, что завершил работу с Софьей Муравьевой.
- Фигуристка тренировалась под руководством Мишина в течение одного сезона.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин сообщил РИА Новости, что завершил работу с фигуристкой Софьей Муравьевой.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что 19-летняя спортсменка по инициативе специалиста покинула его группу.
"Да", - сказал Мишин, отвечая на вопрос о прекращении сотрудничества с Муравьевой.
Муравьева - одна из сильнейших фигуристок России, она владела тройным акселем. Под руководством Мишина спортсменка тренировалась в течение одного сезона, до этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где фигуристка продолжит карьеру.
Мишин рассказал, чем зарубежные фигуристы отличаются от российских
27 февраля, 15:46