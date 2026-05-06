В Эстонии заявили, что защищают западную часть Чудского озера из-за БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС Эстонии охраняют западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, заявил заммэра города Муствеэ Рейли Туминг.

Он добавил, что, если понадобится, военные защитят город от дронов.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВС Эстонии вынуждены охранять западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, заявил заммэра небольшого эстонского города Муствеэ Рейли Туминг.

Премьер Эстонии Кристен Михал 4 мая потребовал от Киева , чтобы обломки дронов ВСУ не падали на территории прибалтийской страны.

"Они прибыли несколько дней назад, они здесь из-за беспилотников", - заявил политик в интервью изданию EU observer, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в лесу у озера стоят две боевые машины пехоты с пушками.

Как отмечает издание, несмотря на камуфляж, боевые машины хорошо видны, а близлежащая территория оцеплена.

"Солдаты прибыли сюда после того, как воздушное пространство Эстонии неоднократно нарушалось беспилотниками с другой стороны границы", - пишет издание, отмечая, что речь идет об украинских БПЛА.

По словам Туминга, "ужасно", что в этом году у озера вместе с туристами будут находиться военные.

"С другой стороны, если понадобится, они защитят нас от дронов", - добавил он.