21:16 06.05.2026
В Эстонии заявили, что защищают западную часть Чудского озера из-за БПЛА

Туминг: ВС Эстонии охраняют западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА

Вид на Чудское озеро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС Эстонии охраняют западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, заявил заммэра города Муствеэ Рейли Туминг.
  • Он добавил, что, если понадобится, военные защитят город от дронов.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ВС Эстонии вынуждены охранять западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, заявил заммэра небольшого эстонского города Муствеэ Рейли Туминг.
Премьер Эстонии Кристен Михал 4 мая потребовал от Киева, чтобы обломки дронов ВСУ не падали на территории прибалтийской страны.
"Они прибыли несколько дней назад, они здесь из-за беспилотников", - заявил политик в интервью изданию EUobserver, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в лесу у озера стоят две боевые машины пехоты с пушками.
Как отмечает издание, несмотря на камуфляж, боевые машины хорошо видны, а близлежащая территория оцеплена.
"Солдаты прибыли сюда после того, как воздушное пространство Эстонии неоднократно нарушалось беспилотниками с другой стороны границы", - пишет издание, отмечая, что речь идет об украинских БПЛА.
По словам Туминга, "ужасно", что в этом году у озера вместе с туристами будут находиться военные.
"С другой стороны, если понадобится, они защитят нас от дронов", - добавил он.
В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.
