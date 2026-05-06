В Энергодаре в здании администрации вспыхнул пожар от удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре в здании администрации вспыхнул пожар в результате удара ВСУ.
- Пожар на восьмом этаже оперативно локализовали, соответствующие службы сработали быстро и профессионально.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Помещение в здании администрации Энергодара на восьмом этаже загорелось в результате удара ВСУ, пожар оперативно локализован, сообщил глава города Максим Пухов.
"Город подвергается непрекращающимся атакам. Особой целью противника в последние дни становится здание администрации: удары наносятся целенаправленно и системно. Сегодня после одной из атак произошло возгорание помещения на восьмом этаже", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пожар был оперативно локализован, соответствующие службы сработали быстро и профессионально.
