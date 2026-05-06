Дроны ВСУ продолжают массированную атаку на Энергодар.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Массированный налет дронов ВСУ на город атомщиков Запорожской АЭС Энергодар продолжается в среду, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"По информации оперативных служб, дроновая опасность, фиксировавшаяся вчера, сохраняется. Продолжается массированный налет на город", - написал глава городской администрации в своем в канале на платформе "Макс".
Он попросил жителей не выходить на улицы без крайней необходимости и оставаться в укрытиях или дома, держаться подальше от окон.