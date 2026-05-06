Экспертизы по ЧП в колледже на Урале назначат после следственных действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло частичное обрушение кровли спортзала в Уральском колледже технологий и предпринимательства на площади 400 квадратных метров.
- Вопрос о назначении экспертиз после обрушения будет решаться после первоначальных следственных действий и анализа документации.
- Учебный процесс в колледже продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Экспертизы после частичного обрушения кровли колледжа в Екатеринбурге могут назначить после первоначальных следственных действий, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга.
"Вопрос о назначении конкретного комплекса экспертиз будет решаться после первоначальных следственный действий и анализа документации", – сказал собеседник агентства на вопрос, назначены ли какие-либо экспертизы после частичного обрушения кровли.
В Екатеринбурге обрушилась часть крыши колледжа
Вчера, 15:25
В среду ГУ МЧС региона информировало о частичном обрушении кровли спортзала в двухэтажном учебном заведении на улице Умельцев в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
По данным департамента информационной политики региона, учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал.
Людей под завалами частично обрушившейся кровли колледжа в Екатеринбурге не обнаружено, уточнял также главк МЧС.