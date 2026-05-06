В Екатеринбурге не обнаружили людей под завалами на месте обрушения кровли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Людей под завалами частично обрушившейся кровли колледжа в Екатеринбурге не обнаружено, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным департамента информационной политики региона, учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал.