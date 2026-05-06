В Екатеринбурге не обнаружили людей под завалами на месте обрушения кровли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Людей под завалами частично обрушившейся кровли колледжа в Екатеринбурге не обнаружено, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В среду ГУ МЧС региона информировало о частичном обрушении кровли спортзала в двухэтажном учебном заведении на улице Умельцев в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Возбуждено уголовное дело о халатности.
По данным департамента информационной политики региона, учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал.