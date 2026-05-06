В Екатеринбурге оцепили территорию колледжа, где обрушилась кровля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Территория Уральского колледжа технологий и предпринимательства, где в среду в спортзале обрушилась кровля, оцеплена, ведется разбор завалов.

Здание спортзала колледжа серьезно пострадало при обрушении кровли. Территория вокруг него оцеплена сотрудниками полиции, дежурит машина скорой помощи, идет разбор завалов, на место прибыли полицейские с поисковыми собаками, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.