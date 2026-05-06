В Екатеринбурге оцепили территорию колледжа, где обрушилась кровля - РИА Новости, 06.05.2026
17:04 06.05.2026 (обновлено: 18:10 06.05.2026)
В Екатеринбурге оцепили территорию колледжа, где в спортзале обрушилась кровля

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкАвтомобили оперативных служб на месте обрушения части кровли в ГАПОУ Свердловской области "Уральский колледж технологий и предпринимательства" в Екатеринбурге. 6 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательства обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров.
  • Территорию вокруг оцепили, ведется разбор завалов.
  • На место прибыли полицейские с поисковыми собаками.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Территория Уральского колледжа технологий и предпринимательства, где в среду в спортзале обрушилась кровля, оцеплена, ведется разбор завалов.
Здание спортзала колледжа серьезно пострадало при обрушении кровли. Территория вокруг него оцеплена сотрудниками полиции, дежурит машина скорой помощи, идет разбор завалов, на место прибыли полицейские с поисковыми собаками, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В среду ГУ МЧС региона информировало о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении на улице Умельцев в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Корпус колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, был после ремонта
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
