Корпус колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, был после ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Здание спортзала колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, было после ремонта, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Здание спортзала, где частично обрушилась кровля, после ремонта", – уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что, предварительно, корпус мог "готовиться под снос".
В среду ГУ МЧС региона информировало о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении на улице Умельцев в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Возбуждено уголовное дело о халатности.