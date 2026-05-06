Корпус колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, был после ремонта
16:37 06.05.2026 (обновлено: 16:38 06.05.2026)
Корпус колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, был после ремонта

МВД: здание колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, было после ремонта

© Фото : МЧС Свердловской области/MAX
Место обрушения кровли здания колледжа в Екатеринбурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло частичное обрушение кровли спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства.
  • Здание спортзала было отремонтировано, а не готовилось под снос, как сообщалось ранее.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Здание спортзала колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, было после ремонта, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Здание спортзала, где частично обрушилась кровля, после ремонта", – уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что, предварительно, корпус мог "готовиться под снос".
В среду ГУ МЧС региона информировало о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении на улице Умельцев в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Место обрушения кровли учебного заведения в Екатеринбурге. 6 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России
 
 
