16:18 06.05.2026 (обновлено: 16:48 06.05.2026)
Учеба в колледже в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, продолжится штатно

© Фото : МЧС Свердловской областиМесто обрушения кровли учебного заведения в Екатеринбурге. 6 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где в спортзале обрушилась кровля, продолжится в штатном режиме.
  • Уроки физического воспитания будут перенесены на летний стадион и в другой учебный зал.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где в спортзале обрушилась кровля, продолжится в штатном режиме, уроки перенесут в другой зал, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства продолжится в штатном режиме. После частичного обрушения кровли в помещении спортзала колледжа уроки физического воспитания будут перенесены на летний стадион и в другой учебный зал", - говорится в сообщении.
В среду в ГУМЧС РФ по региону сообщили о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Возбуждено уголовное дело о халатности.
