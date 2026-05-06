Учеба в колледже в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, продолжится штатно

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где в спортзале обрушилась кровля, продолжится в штатном режиме, уроки перенесут в другой зал, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства продолжится в штатном режиме. После частичного обрушения кровли в помещении спортзала колледжа уроки физического воспитания будут перенесены на летний стадион и в другой учебный зал", - говорится в сообщении.
В среду в ГУМЧС РФ по региону сообщили о частичном обрушении кровли спортзала в учебном заведении в Екатеринбурге на площади 400 квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, обрушение нескольких плит произошло в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в результате трещины в покрытии. Пострадавших, предварительно, нет. Возбуждено уголовное дело о халатности.