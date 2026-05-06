Учеба в колледже в Екатеринбурге, где обрушилась кровля, продолжится штатно

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где в спортзале обрушилась кровля, продолжится в штатном режиме, уроки перенесут в другой зал, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

