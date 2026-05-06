В Екатеринбурге беглецы из СИЗО получили восемь лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Суд назначил Ивану Корюкову и Александру Черепанову, сбежавшим в сентябре из СИЗО в Екатеринбурге, 7,5 и 8 лет лишения свободы соответственно, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда.

Осужденные за приготовление к теракту Корюков и Черепанов совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала 1 сентября 2025 года. Они содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Черепанова после побега задержали 8 сентября, Корюкова – спустя еще неделю. Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга , похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей. Им были предъявлены обвинения в побеге из-под стражи и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

"Суд постановил... Черепанову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы... Корюкову... назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы... с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья.

Окончательный приговор был вынесен с учетом ранее назначенного наказания за подготовку к теракту. При этом первые 4 года они проведут в тюрьме, затем отправятся в колонию строгого режима, а после их свобода будет ограничена сроком на 1 год. За сам побег и хищение имущества оба получили по три года.

Кроме того, к Корюкову и Черепанову были поданы иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега. Объединенная пресс-служба судов свердловского региона 21 апреля сообщила, что суд взыскал с обоих по трем искам более 260 тысяч рублей, отметив, что в производстве находится еще 18 исков.

Объединенная пресс-служба судов свердловского региона 30 апреля сообщила, что начальнику СИЗО-1 Алексею Кисилеву, его заместителю Андрею Квону и начальнику отделения дежурной службы изолятора Андрею Зацепину были предъявлены обвинения в халатности, дело поступило в суд.