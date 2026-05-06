Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге беглецы из СИЗО получили восемь лет колонии - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 06.05.2026 (обновлено: 10:27 06.05.2026)
В Екатеринбурге беглецы из СИЗО получили восемь лет колонии

Осужденным за подготовку теракта в Екатеринбурге дали 7,5 и 8 лет колонии

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Корюков и Александр Черепанов, сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге, получили 7,5 и 8 лет колонии строгого режима соответственно.
  • Осужденные за приготовление к теракту совершили побег 1 сентября 2025 года и были задержаны в сентябре того же года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Суд назначил Ивану Корюкову и Александру Черепанову, сбежавшим в сентябре из СИЗО в Екатеринбурге, 7,5 и 8 лет лишения свободы соответственно, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда.
Осужденные за приготовление к теракту Корюков и Черепанов совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала 1 сентября 2025 года. Они содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Черепанова после побега задержали 8 сентября, Корюкова – спустя еще неделю. Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей. Им были предъявлены обвинения в побеге из-под стражи и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Курганской области предъявили обвинение двум подросткам по делу о теракте
Вчера, 16:39
"Суд постановил... Черепанову назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы... Корюкову... назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы... с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья.
Окончательный приговор был вынесен с учетом ранее назначенного наказания за подготовку к теракту. При этом первые 4 года они проведут в тюрьме, затем отправятся в колонию строгого режима, а после их свобода будет ограничена сроком на 1 год. За сам побег и хищение имущества оба получили по три года.
Кроме того, к Корюкову и Черепанову были поданы иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега. Объединенная пресс-служба судов свердловского региона 21 апреля сообщила, что суд взыскал с обоих по трем искам более 260 тысяч рублей, отметив, что в производстве находится еще 18 исков.
Объединенная пресс-служба судов свердловского региона 30 апреля сообщила, что начальнику СИЗО-1 Алексею Кисилеву, его заместителю Андрею Квону и начальнику отделения дежурной службы изолятора Андрею Зацепину были предъявлены обвинения в халатности, дело поступило в суд.
Корюков и Черепанов внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Прокурор запросил 20 лет колонии экс-посудомойщице из Кадетского корпуса СК
Вчера, 17:19
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала