Испания попросила ЕК защитить судей МУС и докладчика ООН от санкций США

МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Испания попросила Еврокомиссию принять меры, чтобы американские санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда не применялись в Евросоюзе, сообщило правительство страны.

Испания уже работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран ЕС и сформировать коалицию в защиту этой инициативы. Кроме того, Мадрид намерен добиваться включения этого вопроса в повестку саммита Евросоюза 18-19 июня 2026 года.