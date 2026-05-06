13:36 06.05.2026

Испания попросила ЕК защитить судей МУС и докладчика ООН от санкций США

Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
  • Испания попросила Еврокомиссию принять меры, чтобы американские санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда не применялись в Евросоюзе.
  • Государство работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран ЕС и сформировать коалицию в защиту этой инициативы, а также намерена добиваться включения этого вопроса в повестку саммита Евросоюза 18–19 июня 2026 года.
МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Испания попросила Еврокомиссию принять меры, чтобы американские санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда не применялись в Евросоюзе, сообщило правительство страны.
"Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Еврокомиссию защитить видных представителей, отстаивающих международное право, от санкций, введенных правительством США", - говорится в распространенном в среду пресс-релизе властей королевства.
По их данным, с февраля 2025 года США в несколько этапов ввели санкции против 11 судей и прокуроров МУС, а в июле 2025 года начали применять такие меры против Альбанезе, спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях.
В Мадриде считают, что для противодействия этим мерам ЕС должен задействовать так называемый "блокирующий статут". Этот механизм позволяет нейтрализовать на территории Евросоюза действие законов третьих стран, если они затрагивают интересы ЕС.
Испания уже работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран ЕС и сформировать коалицию в защиту этой инициативы. Кроме того, Мадрид намерен добиваться включения этого вопроса в повестку саммита Евросоюза 18-19 июня 2026 года.
Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.
Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера.
