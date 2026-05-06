Испания попросила ЕК защитить судей МУС и докладчика ООН от санкций США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испания попросила Еврокомиссию принять меры, чтобы американские санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда не применялись в Евросоюзе.
- Государство работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран ЕС и сформировать коалицию в защиту этой инициативы, а также намерена добиваться включения этого вопроса в повестку саммита Евросоюза 18–19 июня 2026 года.
МАДРИД, 6 мая - РИА Новости. Испания попросила Еврокомиссию принять меры, чтобы американские санкции против спецдокладчика ООН Франчески Альбанезе, а также судей и прокуроров Международного уголовного суда не применялись в Евросоюзе, сообщило правительство страны.
"Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Еврокомиссию защитить видных представителей, отстаивающих международное право, от санкций, введенных правительством США", - говорится в распространенном в среду пресс-релизе властей королевства.
Испания уже работает над тем, чтобы заручиться поддержкой других стран ЕС и сформировать коалицию в защиту этой инициативы. Кроме того, Мадрид намерен добиваться включения этого вопроса в повестку саммита Евросоюза 18-19 июня 2026 года.
Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.
Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать израильского премьера.