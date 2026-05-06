Ефимов: два проекта Москвы отмечены международной премией

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Проекты велопешеходного моста через Нагатинский затон и Национального космического центра в Филевском парке в Москве отмечены международной премией International Architecture & Design Awards 2026, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что проект велопешеходного моста через Нагатинский затон взял платину в категории "Арки, мосты, путепроводы и шлюзы". А проект Национального космического центра, названного в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, получил серебряную награду в категории "Высотные здания и небоскребы".

"Такое признание – результат системной работы и внимательного отношения к градостроительному проектированию. Мы последовательно развиваем среду, где важны не только внешний облик, но и функциональность, удобство и технологичность решений", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что велопешеходный мост длиной 219 метров выполнен без опор освещения с использованием инженерной схемы с диагональными опорами. Он имеет зону отдыха, обустроенную в центральной части сооружения.

Национальный космический центр на 276 тысяч квадратных метров возведен в районе Филевский Парк на западе столицы. Его центральный элемент – трехгранная 47-этажная башня, напоминающая ракету. Низкоэтажная часть разделена на блоки, соединенные между собой пешеходной галереей протяженностью более 500 метров.