Ефимов: два проекта Москвы отмечены международной премией

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Проекты велопешеходного моста через Нагатинский затон и Национального космического центра в Филевском парке в Москве отмечены международной премией International Architecture & Design Awards 2026, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что проект велопешеходного моста через Нагатинский затон взял платину в категории "Арки, мосты, путепроводы и шлюзы". А проект Национального космического центра, названного в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, получил серебряную награду в категории "Высотные здания и небоскребы".
"Такое признание – результат системной работы и внимательного отношения к градостроительному проектированию. Мы последовательно развиваем среду, где важны не только внешний облик, но и функциональность, удобство и технологичность решений", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что велопешеходный мост длиной 219 метров выполнен без опор освещения с использованием инженерной схемы с диагональными опорами. Он имеет зону отдыха, обустроенную в центральной части сооружения.
Национальный космический центр на 276 тысяч квадратных метров возведен в районе Филевский Парк на западе столицы. Его центральный элемент – трехгранная 47-этажная башня, напоминающая ракету. Низкоэтажная часть разделена на блоки, соединенные между собой пешеходной галереей протяженностью более 500 метров.
В этом году, как добавляется в сообщении, лауреатами международной премии стали 347 проектов среди более чем 500 номинантов из 53 стран.