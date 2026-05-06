Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: два проекта Москвы отмечены международной премией - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 06.05.2026
Ефимов: два проекта Москвы отмечены международной премией

Ефимов: два московских проекта отмечены международной премией

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Проекты велопешеходного моста через Нагатинский затон и Национального космического центра в Филевском парке в Москве отмечены международной премией International Architecture & Design Awards 2026, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что проект велопешеходного моста через Нагатинский затон взял платину в категории "Арки, мосты, путепроводы и шлюзы". А проект Национального космического центра, названного в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, получил серебряную награду в категории "Высотные здания и небоскребы".
"Такое признание – результат системной работы и внимательного отношения к градостроительному проектированию. Мы последовательно развиваем среду, где важны не только внешний облик, но и функциональность, удобство и технологичность решений", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что велопешеходный мост длиной 219 метров выполнен без опор освещения с использованием инженерной схемы с диагональными опорами. Он имеет зону отдыха, обустроенную в центральной части сооружения.
Национальный космический центр на 276 тысяч квадратных метров возведен в районе Филевский Парк на западе столицы. Его центральный элемент – трехгранная 47-этажная башня, напоминающая ракету. Низкоэтажная часть разделена на блоки, соединенные между собой пешеходной галереей протяженностью более 500 метров.
В этом году, как добавляется в сообщении, лауреатами международной премии стали 347 проектов среди более чем 500 номинантов из 53 стран.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Ефимов: с начала реализации проектов КРТ подготовили свыше 420 проектов
Вчера, 15:03
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала