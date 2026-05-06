Он также отметил, что отставка румынского кабинета министров – закономерный итог "того беспредела, который устроил Брюссель".

"В прошлом (2025 - ред.) году после вмешательства европейцев до выборов (президента в Румынии - ред.) не был допущен Кэлин Джорджеску – самый популярный кандидат. Можно сказать, что эксперимент с построением так называемой европейской демократии в Румынии потерпел крах", - полагает Джабаров.