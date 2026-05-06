Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Владимир Джабаров назвал вотум недоверия правительству Румыниы крахом европейского проекта в стране.
- По его мнению, надежды Бухареста, связанные со вступлением в Евросоюз в 1990-е годы, не оправдались, и Румыния имеет относительно низкий уровень жизни.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вынесение вотума недоверия правительству Румынии со стороны парламента свидетельствует о крахе "европейского проекта" в стране, считает сенатор Владимир Джабаров.
Парламент Румынии во вторник вынес вотум недоверия кабмину во главе с премьер-министром Илие Боложаном. За решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что намерен добиваться формирования нового прозападного кабинета без досрочных выборов.
"Отставка правительства – показатель краха "европейского проекта" в Румынии", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что отставка румынского кабинета министров – закономерный итог "того беспредела, который устроил Брюссель".
"В прошлом (2025 - ред.) году после вмешательства европейцев до выборов (президента в Румынии - ред.) не был допущен Кэлин Джорджеску – самый популярный кандидат. Можно сказать, что эксперимент с построением так называемой европейской демократии в Румынии потерпел крах", - полагает Джабаров.
По его словам, отправляя правительство в отставку, румынские политики "сопротивляются диктату евробюрократии".
Джабаров также считает, что непопулярность "проевропейского" правительства связана с тем, что те надежды, которые Бухарест связывал со вступлением в Евросоюз в 1990-е годы, не оправдались.
"После многих лет в ЕС Румыния фактически находится в числе стран с относительно низким уровнем жизни. Молодёжь продолжает массово переезжать в другие страны, а зависимость от ЕС никак не способствует экономическому росту", - отметил он.
Джабаров добавил, что многие румыны сейчас вспоминают, как в 1950–1970‑е годы, во времена дружбы с СССР, уровень жизни в стране, наоборот, повышался.