Экс-глава Республики Сербской БиГ приедет в Россию на форум по безопасности - РИА Новости, 06.05.2026
11:02 06.05.2026
Экс-глава Республики Сербской БиГ приедет в Россию на форум по безопасности

Додик намерен принять участие в I Международном форуме по безопасности в России

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью РИА Новости рассказал, что планирует принять участие в предстоящем в конце мая в России под эгидой Совета безопасности РФ I Международном форуме по безопасности.
Россия и БРИКС собирают вокруг себя гораздо больше других стран, чем Запад, и будущее мира зависит от укрепления суверенитета России, сказал Додик.
"В этом контексте я очень рад, что в этом году у меня будет возможность принять участие в I Международном форуме по безопасности и XIV Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности – авторитетных мероприятиях, которые собирают большое количество участников и становятся местом для обсуждения вопросов сотрудничества и формирования справедливого и стабильного мироустройства", - отметил он.
Международный форум по безопасности под эгидой СБ РФ пройдет 26-29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.
Экс-глава Республики Сербской БиГ рассказал о влиянии России на судьбу мира
