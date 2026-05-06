В Днепропетровске сотрудника военкомата задержали за взятку

В Днепропетровске сотрудника ТЦК задержали за взятку в 1,5 тысячи долларов

Флаг и герб Украины. Архивное фото
  • В Днепропетровске задержали офицера военкомата за получение взятки в размере 1,5 тысячи долларов за снятие бывшего военнослужащего с воинского учета.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сотрудник военкомата задержан в Днепропетровске за получение 1,5 тысячи долларов в качестве взятки за снятие бывшего военнослужащего с воинского учета, сообщили в украинской специализированной прокуратуре в сфере обороны восточного региона.
"Задержан офицер мобилизационного отделения одного из районных территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) Днепра (до переименования Киевом Днепропетровск – ред.)… Подозреваемый получил неправомерную выгоду в размере 1,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице специализированной прокуратуры в соцсети Facebook*.
По информации ведомства, задержанный за деньги обещал снять бывшего украинского военнослужащего с воинского учета.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 14 апреля сообщил, что каждый десятый глава областного военкомата на Украине, занимавший должность 2022-2026 годах, обвинялся или был признал виновным в незаконном обогащении.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
