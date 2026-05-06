Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы", - сказала она.
Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях страны, где аккредитованы российские дипломаты, обязаны обеспечить их личную безопасность, а также безопасность объектов дипмиссии.
"Провокации были, есть и, к сожалению, будут. Готовы мы? Да, безусловно", - заключила она.
В мае 2025 года замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что в ходе празднования Дня Победы за рубежом наблюдались отдельные провокации, но ничего существенного не произошло. При этом посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что проукраинские активисты устроили провокацию в ходе возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. По словам дипломата, полиция при этом бездействовала, а сами провокации на 9 Мая происходят в стране не первый год.