Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
06:44 06.05.2026 (обновлено: 06:57 06.05.2026)
Захарова высказалась о возможных провокациях в Европе на 9 Мая

Захарова: российские дипломаты готовы к возможным провокациям на 9 Мая в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время интервью РИА Новости
  • Российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что страны, где аккредитованы российские дипломаты, обязаны обеспечить их личную безопасность и безопасность объектов дипмиссии в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы", - сказала она.
Как подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях страны, где аккредитованы российские дипломаты, обязаны обеспечить их личную безопасность, а также безопасность объектов дипмиссии.
"Провокации были, есть и, к сожалению, будут. Готовы мы? Да, безусловно", - заключила она.
В мае 2025 года замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что в ходе празднования Дня Победы за рубежом наблюдались отдельные провокации, но ничего существенного не произошло. При этом посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что проукраинские активисты устроили провокацию в ходе возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. По словам дипломата, полиция при этом бездействовала, а сами провокации на 9 Мая происходят в стране не первый год.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаВаршаваМария ЗахароваЕвгений Иванов (дипломат)Сергей АндреевЕвропа
 
 
