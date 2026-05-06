Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Запад не признает поражение в опосредованном конфликте с Россией.
- Он добавил, что на Западе поддаются иллюзиям и надевают повязку на глаза, чтобы не замечать реальность
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад не признает поражение в опосредованном конфликте с Россией, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
"Признание реальности того, что война против Ирана провалилась, что опосредованная война против России проиграна и что экономическая война против Китая привела к обратным результатам, в упаднической Европе очерняется и подвергается цензуре как “проиранская”, “пророссийская” и “прокитайская”, — говорится в публикации.
По мнению профессора, чтобы быть “прозападным”, нужно поддаться иллюзиям, надеть повязку на глаза и направиться к обрыву.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
