В Госдуме назвали атаку ВСУ на Джанкой террором и бесчеловечным актом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал террором и бесчеловечным актом насилия атаку ВСУ на Джанкой, где погибли пять человек.
"Со стороны ВСУ - это целенаправленный террор против мирных жителей и гражданских объектов. Бесчеловечный акт насилия, обнажающий звериную суть киевского режима", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, предпринимаются все меры для помощи семьям погибших.
"Преступники, стоящие за атакой на Джанкой, уверен, ответят за свои военные преступления", - добавил депутат.
Пять человек погибли при ударе БПЛА минувшей ночью по Джанкою, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.