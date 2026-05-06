В Госдуме назвали атаку ВСУ на Джанкой террором и бесчеловечным актом

При ударе БПЛА по Джанкою погибли пять человек.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал террором и бесчеловечным актом насилия атаку ВСУ на Джанкой, где погибли пять человек.

"Со стороны ВСУ - это целенаправленный террор против мирных жителей и гражданских объектов. Бесчеловечный акт насилия, обнажающий звериную суть киевского режима", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, предпринимаются все меры для помощи семьям погибших.

"Преступники, стоящие за атакой на Джанкой , уверен, ответят за свои военные преступления", - добавил депутат.