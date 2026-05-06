"Деловые Линии" включены в реестр экспедиторов платформы "ГосЛог"

10:00 06.05.2026

МОСКВА, 6 мая – пресс-служба ГК "Деловые Линии". "Деловые Линии" стали участником национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог". Включение в реестр подтверждает правовой статус экспедитора и полное соответствие нормам законодательства.

"Присутствие перевозчика в реестре дает клиентам уверенность, что партнер работает в "белой зоне". Оно обеспечивает юридическую чистоту сделок и минимизацию разного рода рисков. Поэтому мы оперативно провели комплексный аудит на соответствие компании всем актуальным требованиям, подали уведомление и успешно прошли проверку госорганов", — отметили в пресс-службе ГК "Деловые Линии".

С 1 сентября 2026 года отрасль грузоперевозок в обязательном порядке переходит на электронный документооборот. Платформа "ГосЛог", запущенная 1 марта, станет инструментом контроля за электронными перевозочными документами. Работа с экспедиторами, не включенными в реестр, может повлечь риски для бизнеса: налоговые органы вправе оспорить расходы на их услуги, а при перевозке возможны сложности с Госавтоинспекцией и оформлением документов на маршруте. В этих условиях выбор транспортной компании, зарегистрированной в системе, — важный фактор стабильной логистики.

