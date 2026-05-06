В Чувашии предупредили о перебоях в работе мобильного интернета до 9 мая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости. Перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета возможны в Чувашии до 9 мая, сообщило министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона.
"В период до 9 мая включительно жители и гости республики могут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильной связи и мобильного интернета. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности в праздничные дни", - говорится в сообщении.
Жителей региона просят отнестись к ситуации с пониманием, учитывать это "при планировании передвижений и повседневной активности, а также предусматривать альтернативные способы связи в случаях возможных перебоев".