Священники посетили пострадавших при налете дронов на Чебоксары

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Священники пообщались с пострадавшими при налете украинских беспилотников на Чебоксары, сообщил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

"Наши священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома, кто-то уехал к родственникам", – процитировал Telegram-канал отдела секретаря Чебоксарской епархии иеромонаха Иова (Маркелова).