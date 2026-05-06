19:02 06.05.2026

Священники посетили пострадавших при налете дронов на Чебоксары

  • Священники посетили пострадавших при налете украинских беспилотников на Чебоксары.
  • ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, двое человек погибли, повреждены 28 многоквартирных домов, в республике введен режим ЧС регионального характера.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Священники пообщались с пострадавшими при налете украинских беспилотников на Чебоксары, сообщил синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).
"Наши священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома, кто-то уехал к родственникам", – процитировал Telegram-канал отдела секретаря Чебоксарской епархии иеромонаха Иова (Маркелова).
Больничные священники, сообщили в канале, посетят всех госпитализированных раненых.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
Мечеть Кул Шариф - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
ДУМ Чувашии провело раздачу гумпомощи пострадавшим в Чебоксарах
Вчера, 18:58
 
