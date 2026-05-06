ДУМ Чувашии провело раздачу гумпомощи пострадавшим в Чебоксарах
18:58 06.05.2026

ДУМ Чувашии провело раздачу гумпомощи пострадавшим в Чебоксарах

  • Духовное управление мусульман Чувашской Республики организовало раздачу горячей пищи и питьевой воды в Чебоксарах после налета украинских беспилотников.
  • ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ в ночь на вторник.
  • В республике введен режим ЧС регионального характера после повторных ударов по Чебоксарам, в результате которых двое погибли и повреждены 28 многоквартирных домов.
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман Чувашской Республики организовало раздачу горячей пищи и питьевой воды в Чебоксарах после налета украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал религиозной организации.
"Прихожане соборной мечети "Булгар" развернули оперативный пункт раздачи горячей пищи… Развернута раздача питьевой воды и фруктов. Территория мечети "Булгар" была предоставлена под временную охраняемую стоянку для автомобилей, поврежденных в результате атаки", – говорится в сообщении.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
