ДУМ Чувашии провело раздачу гумпомощи пострадавшим в Чебоксарах

В республике введен режим ЧС регионального характера после повторных ударов по Чебоксарам, в результате которых двое погибли и повреждены 28 многоквартирных домов.

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Духовное управление мусульман Чувашской Республики организовало раздачу горячей пищи и питьевой воды в Чебоксарах после налета украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал религиозной организации.

"Прихожане соборной мечети "Булгар" развернули оперативный пункт раздачи горячей пищи… Развернута раздача питьевой воды и фруктов. Территория мечети "Булгар" была предоставлена под временную охраняемую стоянку для автомобилей, поврежденных в результате атаки", – говорится в сообщении.