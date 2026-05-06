В Чебоксарах запустили горячую линию для бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. "Горячую линию" для предпринимателей, пострадавших от атаки БПЛА ВСУ, запустили в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.

« "Работает специальная "горячая линия" и проводится личный приём для тех, чей бизнес пострадал от атаки БПЛА. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предприниматели смогут получить консультацию, обратившись в министерство экономического развития Чувашии или министерство промышленности и энергетики региона.

"Если ситуация требует личного детального разговора, приходите на приём в центр "Мой Бизнес", - добавил глава Чебоксар.