В Чебоксарах запустили горячую линию для бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ - РИА Новости, 06.05.2026
10:18 06.05.2026 (обновлено: 10:19 06.05.2026)
В Чебоксарах запустили горячую линию для бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ

В Чебоксарах запустили горячую линию для пострадавших от дронов ВСУ бизнесменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах запустили горячую линию для предпринимателей, пострадавших от атак дронов ВСУ.
  • Предприниматели могут получить консультацию по оценке ущерба, восстановлению, юридическим вопросам и мерам поддержки, обратившись в соответствующие министерства или центр "Мой Бизнес".
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. "Горячую линию" для предпринимателей, пострадавших от атаки БПЛА ВСУ, запустили в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.
«

"Работает специальная "горячая линия" и проводится личный приём для тех, чей бизнес пострадал от атаки БПЛА. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предприниматели смогут получить консультацию, обратившись в министерство экономического развития Чувашии или министерство промышленности и энергетики региона.
"Если ситуация требует личного детального разговора, приходите на приём в центр "Мой Бизнес", - добавил глава Чебоксар.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Два человека погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
ЧебоксарыОлег Николаев (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
