Посол Булатов: Запад создает новый "железный занавес" у границ с Россией

Страны НАТО в ходе учений отрабатывают планы по изоляции Калининградской области и установлению контроля над логистическими маршрутами в Балтийском море, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. В интервью агентству он также перечислил вызовы, с которыми Россия сталкивается в регионе, и объяснил как Москва будет на них реагировать.

– Как вы оцениваете ситуацию вокруг Калининградской области в условиях нагнетания Западом напряженности в Балтийском регионе?

– Ситуация вокруг Калининградской области, да и в Балтийском регионе в целом – отражение общей геополитической обстановки в Европе, обусловленной взятым НАТО и ЕС курсом на системную конфронтацию с нашей страной. Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый "железный занавес", пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями.

Стараниями наших бывших партнеров разрушены ключевые механизмы многостороннего регионального взаимодействия, включая Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона. С выходом России из этих структур, который в сложившихся условиях был неизбежен, их деятельность утратила смысл и на сегодняшний день, по сути, низведена до второстепенного инструмента антироссийской политики НАТО и ЕС. Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах. Под предлогом обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море в январе 2025 года запущена операция НАТО "Балтийский часовой". Продолжается патрулирование воздушного пространства над Балтикой. Возрастают плотность и масштаб учений. Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.

Ситуация в регионе усложнилась после вступления в НАТО Финляндии и Швеции, которое еще больше подстегнуло сторонников превращения Балтийского моря во "внутреннее озеро" НАТО и взятия его под полный контроль альянса. Активно навязываемый в западном информационно-политическом пространстве тезис о неизбежности конфликта с Россией на горизонте трех-пяти лет становится стержневым элементом большинства региональных европейских проектов, предусматривающих сращивание гражданской и военной инфраструктуры.

Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться в ущерб нашим интересам ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности". Дополнительным негативным фактором является долгосрочная ставка Евросоюза на милитаризацию объединения и его амбиции к трансформации в более автономного в военном плане международного игрока, что в свете линии есовцев на институциональное закрепление нашей страны в качестве основной внешней угрозы очевидно будет и далее подпитывать усилия Брюсселя по поддержанию постоянного конфликтного потенциала, в том числе и на Балтике.

Таким образом, деятельность НАТО и ЕС в регионе сведена к генерированию тех самых угроз и вызовов, противодействие которым закрепляется в доктринальных установках этих организаций в качестве основного объединительного элемента, локомотива дальнейшего политического, социально-экономического и промышленного развития Европы. Без старательно формируемого из России – нынешними европейскими политэлитами – образа "внешнего врага" вся эта, и без того шаткая конструкция абсолютно несостоятельна. Не говоря уже об отягощениях в виде многочисленных системных просчетов действующего руководства Евросоюза в реализации "зеленой" повестки, отказа от российских энергоносителей, обратного эффекта антироссийских санкций, повсеместного "зажима" в ЕС независимых СМИ и борьбы с инакомыслием. Западные проводники линии на конфронтацию с Россией, инвестировавшие в это весь свой политический капитал, прекрасно осознают, что снижение напряженности в отношениях с нашей страной неизбежно приведет к закату их карьеры.

Внимательно отслеживаем все эти тенденции и приготовления, учитываем их в нашем оборонном планировании. Понятно, что эксклавное расположение Калининградской области диктует необходимость особых мер для обеспечения безопасности и создания необходимых условий для раскрытия потенциала этого региона. Уделяем этому самое пристальное внимание, работаем на упреждение, не ограничиваясь формулой "действие-противодействие". Готовы к любым сценариям развития ситуации.

– Как сейчас обстоят дела с калининградским транзитом? Есть ли перспективы снятия введенных ЕС и Литвой ограничений?

– Обстановка вокруг калининградского транзита остается стабильно непростой. Вопреки действующим российско-есовским и российско-литовским договоренностям Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона. Помимо санкционных ограничений, продолжаем сталкиваться с необоснованными завышениями транспортных тарифов, избыточными бюрократическими и контрольными процедурами. Все эти сюжеты являются предметом кропотливой дипломатической работы с Евросоюзом и литовскими властями. По отдельным аспектам удается находить некоторые развязки, но перспективы выхода на системное решение вопроса пока не просматриваются.

Особый цинизм действий ЕС и его стран-членов заключается в том, что в других регионах мира именно Евросоюз громче всех ратует за обеспечение права на свободу передвижения и устранение разного рода торговых и логистических барьеров и ограничений. Безусловно, продолжим задействовать весь имеющийся в нашем распоряжении политико-дипломатический инструментарий для возврата Брюсселя и Вильнюса в правовое поле с целью безоговорочного выполнения ими взятых на себя политических и юридических обязательств по обеспечению свободы транзита в/из Калининградской области.

В более же широком плане очевидно, что развитие ситуации с калининградским транзитом является прямым сигналом странам мирового большинства о ненадежности Евросоюза как партнера, способного из соображений сугубо конъюнктурного порядка в одночасье отказаться от любых своих обязательств, какими бы незыблемыми они ни казались на момент заключения соглашений с Брюсселем. Уверен, что государства, к которым в последнее время Евросоюз активно набивается в партнеры, учитывают эти риски при принятии соответствующих политических решений.

– Насколько серьезно в Москве воспринимают периодически озвучиваемые западными политиками сценарии "блокады" Калининградской области?

– После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада. Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО. Так что мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах подобных самоубийственных тактических "построений", явно не осознающих возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих собственных стран. На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ.

Важным сигналом в этом плане является озвученное в ходе "прямой линии" в декабре 2025 года предупреждение президента Российской Федерации Владимира Путина о "невиданной до этого момента эскалации конфликта" в случае попыток блокады Калининградской области.

– НАТО и ЕС недвусмысленно заявляют о намерении установления собственных правил судоходства на Балтике, в акватории Балтийского моря продолжаются провокации европейцев в отношении торговых судов. Какие ответные шаги могут быть предприняты российской стороной?

– Балтийское море на протяжении длительного времени рассматривалось прибрежными государствами исключительно как пространство взаимовыгодного созидательного сотрудничества, являлось не только значимой транспортной артерией Европы, но и играло роль связующего звена для значительного числа внерегиональных логистических цепочек. Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающую значительные риски для судоходства в его акватории.

Мы неоднократно твердо указывали, что для обеспечения уважения принципа свободы судоходства на Балтике российская сторона будет использовать весь спектр имеющихся в ее распоряжении средств и ресурсов. Прежде всего, правовых и политических, но не ограничиваясь этим. Помимо системной дипломатической работы в профильных международных форматах и по двусторонним каналам реализуется комплекс мер по усилению ситуационной осведомленности в акватории, по обеспечению оперативного взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями, рассматриваются варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России.

Анализируя развернутую западниками кампанию в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах Российской Федерации, становится очевидным, что речь идет не только о стремлении стран-членов ЕС и НАТО "погреть руки" на присвоении чужого имущества за счет откровенного разбоя на балтийских морских коммуникациях или лишить нашу страну доходов от трансграничной торговли, осуществляемой в полном соответствии с международным правом. Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным "неугодным" странам.