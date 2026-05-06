"Он же не дурачок": Вяльбе рассказала, когда Большунов завершит карьеру

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в ближайшие четыре года.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в прошлом сезоне отказала россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Кто? Саша завершит карьеру?! Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживет до 2030 года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями. Главное - поставить перед собой цель. Сейчас он очень тяжело переживал отстранение и то, что ему не дали нейтральный статус. Но я уверена, что он это переварит и пойдет в новое четырехлетие с другим настроем. Он еще будет локомотивом для остальных! Думаю, что и через четыре года он не уйдет", - подчеркнула Вяльбе в интервью РИА Новости.
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
