Биолог рассказала, когда высаживать перцы и огурцы в открытый грунт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рассаду перцев и огурцов лучше высаживать в открытый грунт, когда ночной воздух прогреется до плюс 15 градусов.
- Минимальная температура почвы для высадки огурцов должна составлять 15–18 градусов, оптимальный прогрев воздуха для их роста — плюс 24–30.
- Перцы лучше высаживать при минимальной температуре почвы в плюс 15 градусов.
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Рассаду перцев и огурцов лучше высаживать в открытый грунт, когда прекратятся резкие перепады температур и ночной воздух прогреется до плюс 15 градусов, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки" Наталия Мацишина.
«
"Перцы и огурцы — капризные "южане". Для них критически важно отсутствие резких перепадов температур. Если для томатов ночные +8 градусов — это стресс, то для огурца - это сигнал к прекращению роста и началу развития корневых гнилей. Огурцы рекомендуется высаживать только тогда, когда ночи становятся по-настоящему теплыми - от +15 градусов", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, минимальная температура почвы для высадки огурцов должна составлять плюс 15-18 градусов, оптимальный прогрев воздуха для их роста - плюс 24-30 градусов.
"Поскольку огурец растет очень быстро, часто имеет смысл не спешить с рассадой, а дождаться устойчивого тепла и посеять семена прямо в грунт под временное укрытие", - отметила Мацишина.
Она уточнила, что перцы лучше высаживать при минимальной температуре почвы в плюс 15 градусов и минимальной ночной температуре воздуха в плюс 12-15 градусов. Оптимальная для их роста температура воздуха - плюс 22-28 градусов.