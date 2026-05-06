Американский астронавт рассказал о встрече с НЛО, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прославленный американский астронавт Байан Бинни незадолго до своей смерти рассказал о контакте с предполагаемыми пришельцами, которые явились к нему домой в Калифорнии в 2003 году, сообщает издание Прославленный американский астронавт Байан Бинни незадолго до своей смерти рассказал о контакте с предполагаемыми пришельцами, которые явились к нему домой в Калифорнии в 2003 году, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм об астронавте, в основу которого легла эта история.

"Бинни заявил, что в декабре 2003 года, спустя несколько дней после аварии во время испытательного полета пережил близкий контакт (с неопознанными объектами - ред.), который перевернуло его мир с ног на голову", - пишет издание.

В частности Бинни рассказал, что однажды ночью проснулся от того, что двор его дома был освещен ярким светом, в то время как вся остальная улица оставалась темной. Он также увидел, что во дворе летают множество шарообразных предметов разного размера, некоторые из которых даже пролетели через его тело. Уточняется, что астронавт годами держал эту историю в тайне от общественности.

Исполнительный продюсер документального фильма Кевин Карран утверждает, что к этой невероятной истории "следует отнестись серьезно, учитывая безупречную репутацию пилота".