Американский астронавт рассказал о встрече с НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
11:33 06.05.2026 (обновлено: 11:45 06.05.2026)
Американский астронавт рассказал о встрече с НЛО, пишут СМИ

Daily Mail: астронавт Бинни рассказал о контакте с НЛО в Калифорнии в 2003 году

© AP Photo / LAURA RAUCH — Астронавт Брайан Бинни
Астронавт Брайан Бинни
© AP Photo / LAURA RAUCH
Астронавт Брайан Бинни. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский астронавт Байан Бинни рассказывал о контакте с предполагаемыми пришельцами, пишет Daily Mail.
  • В декабре 2003 года во дворе его дома в Калифорнии появились неопознанные объекты. По словам Бинни, некоторые даже пролетели через его тело.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прославленный американский астронавт Байан Бинни незадолго до своей смерти рассказал о контакте с предполагаемыми пришельцами, которые явились к нему домой в Калифорнии в 2003 году, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм об астронавте, в основу которого легла эта история.
"Бинни заявил, что в декабре 2003 года, спустя несколько дней после аварии во время испытательного полета пережил близкий контакт (с неопознанными объектами - ред.), который перевернуло его мир с ног на голову", - пишет издание.
В частности Бинни рассказал, что однажды ночью проснулся от того, что двор его дома был освещен ярким светом, в то время как вся остальная улица оставалась темной. Он также увидел, что во дворе летают множество шарообразных предметов разного размера, некоторые из которых даже пролетели через его тело. Уточняется, что астронавт годами держал эту историю в тайне от общественности.
Исполнительный продюсер документального фильма Кевин Карран утверждает, что к этой невероятной истории "следует отнестись серьезно, учитывая безупречную репутацию пилота".
Бинни скончался от сердечного приступа в возрасте 69 лет в сентябре 2022 года. Он был пилотом первого коммерческого космического корабля SpaceShipOne и в 2004 году стал вторым в истории коммерческим астронавтом.
