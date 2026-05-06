Врач рассказала о важности своевременного лечения от бешенства - РИА Новости, 06.05.2026
03:38 06.05.2026 (обновлено: 03:42 06.05.2026)
Врач рассказала о важности своевременного лечения от бешенства

РИА Новости: заразившиеся бешенством умирают из-за позднего обращения к врачу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Люди умирают от бешенства чаще всего из-за позднего обращения за вакцинацией после укуса больного животного.
  • Развитие заболевания может произойти из-за прерванного курса лечения или нарушения режима поведения в период прививок, например, употребления алкоголя.
  • Бешенство у человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью.
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Люди, которых укусили больные бешенством животные, чаще всего умирают из-за того, что поздно обратились за вакцинацией, либо прервали курс лечения или вовсе отказались от прививок, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшения качества вакцины, причинами, приводящими к заболеванию и смерти укушенных бешеными животными людей, являются позднее обращение и, следовательно, позднее начало лечения, особенно при локализации укусов на лице или пальцах рук. Также это нежелание или незнание о необходимости подвергнуться профилактическому лечению вакциной", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, также развитию заболевания может способствовать прерванное профилактическое лечение, например, при вынужденном переезде в другой город или район, и нарушение режима поведения прививаемого в период антирабических прививок, например, употребление алкоголя.
"Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью", - отметила врач.
