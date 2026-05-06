Врач рассказала о важности своевременного лечения от бешенства

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Люди, которых укусили больные бешенством животные, чаще всего умирают из-за того, что поздно обратились за вакцинацией, либо прервали курс лечения или вовсе отказались от прививок, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшения качества вакцины, причинами, приводящими к заболеванию и смерти укушенных бешеными животными людей, являются позднее обращение и, следовательно, позднее начало лечения, особенно при локализации укусов на лице или пальцах рук. Также это нежелание или незнание о необходимости подвергнуться профилактическому лечению вакциной", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, также развитию заболевания может способствовать прерванное профилактическое лечение, например, при вынужденном переезде в другой город или район, и нарушение режима поведения прививаемого в период антирабических прививок, например, употребление алкоголя.