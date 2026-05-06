02:38 06.05.2026 (обновлено: 03:42 06.05.2026)
В Роспотребнадзоре назвали самый эффективный способ защиты от бешенства

РИА Новости: избежать заболевания бешенством можно только с помощью прививок

Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
  • Человек может избежать заболевания бешенством только с помощью профилактических прививок.
  • В Роспотребнадзоре порекомендовали регистрировать домашних животных, выгуливать собак на поводке, а крупные породы — в наморднике, и не подбирать бездомных, сбитых, больных, диких животных.
  • При укусе животного рану необходимо немедленно обильно промыть водой с мылом в течение 15 минут и срочно обратиться в медорганизацию.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Человек может избежать заболевания бешенством только с помощью профилактических прививок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Бешенство человека можно предотвратить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью. Чем раньше начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание", - говорится в сообщении.
В ведомстве также порекомендовали регистрировать домашних животных, выгуливать собак на поводке, а крупные породы - в наморднике. Кроме того, нельзя подбирать бездомных, сбитых, больных, диких животных и самостоятельно оказывать им помощь.
В Роспотребнадзоре уточнили, что при укусе животного рану необходимо немедленно обильно промыть водой с мылом в течение 15 минут. Края ран следует обработать 70% спиртом или 5% водно-спиртовым раствором йода, после чего нужно срочно обратиться в медорганизацию.
"Отказываться от курса лечебно-профилактической иммунизации нельзя! Помните, что он проводится по жизненным показаниям!" - подчеркнули в ведомстве.
Бешенство – вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое без лечения заканчивается летальным исходом.
