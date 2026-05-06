Россияне не жаловались на проблемы со счетами в Австрии, заявил генконсул
02:14 06.05.2026
Россияне не жаловались на проблемы со счетами в Австрии, заявил генконсул

Генконсул Черкашин: россияне не жалуются на проблемы со счетами в банках Австрии

  • Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии, заявил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
  • Посольство России в ФРГ сообщало, что россияне в Германии сталкиваются с ограничениями на банковские депозиты и блокировкой счетов.
ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Россияне не жаловались на проблемы со счетами в банках Австрии, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Обращений по данному вопросу к нам в генконсульство не поступало", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, обращаются ли в генконсульство граждане России с проблемами, связанными с банковскими счетами и финансовыми ограничениями в Австрии.
Ранее посольство России в ФРГ сообщало, что россияне в Германии сталкиваются с ограничениями на банковские депозиты и блокировкой счетов, а также с изъятием вещей и денег на таможне, менеджеры банков намекают на проблемы, связанные с российским паспортом, однако публично это не признается.
