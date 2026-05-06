ВСУ атаковали Запорожскую область десять раз за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 06.05.2026 (обновлено: 10:43 06.05.2026)
ВСУ атаковали Запорожскую область десять раз за сутки

Балицкий: ВСУ атаковали Запорожскую область 10 раз, пострадали две женщины

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • ВСУ атаковали Запорожскую область десять раз за сутки.
  • В результате атак пострадали две женщины, атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Зафиксировано десять фактов целенаправленных атак ВСУ на Запорожскую область за сутки, пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. Две женщины пострадали", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЭнергодар
 
 
