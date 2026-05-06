В Ашхабаде прошел концерт ко Дню Победы

АШХАБАД, 6 мая – РИА Новости. Более 750 человек посетили торжественный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в среду в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде, сообщили РИА Новости в театре.

Мероприятие было организовано при поддержке посольства России Туркмении . Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Расула Клычева исполнил знаменитые песни военных лет – "Священная война", "Журавли", "Темная ночь", "Песня солдата" и другие.

Белоруссии, Ирана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Китая и Турции. Почетным гостем мероприятия стал проживающий в Туркмении ветеран Великой Отечественной войны Сергей Агамян, отметивший в апреле 100-летний юбилей. На концерте также присутствовали российские дипломаты и послы Азербайджана

В перерывах между музыкальными номерами ученики Совместной российско-туркменской школы имени А.С. Пушкина читали письма фронтовиков и стихи о Великой Отечественной войне. В концерте также принял участие детский хор школы. Завершился двухчасовой концерт исполнением песен "Катюша" и "День Победы".