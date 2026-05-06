20:20 06.05.2026
В Ашхабаде прошел концерт ко Дню Победы

  • Более 750 человек посетили концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Ашхабаде.
  • Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнил знаменитые песни военных лет, а детский хор Совместной российско-туркменской школы имени А. С. Пушкина принял участие в концерте.
  • Почетным гостем мероприятия стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Сергей Агамян.
АШХАБАД, 6 мая – РИА Новости. Более 750 человек посетили торжественный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в среду в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде, сообщили РИА Новости в театре.
Мероприятие было организовано при поддержке посольства России в Туркмении. Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Расула Клычева исполнил знаменитые песни военных лет – "Священная война", "Журавли", "Темная ночь", "Песня солдата" и другие.
Почетным гостем мероприятия стал проживающий в Туркмении ветеран Великой Отечественной войны Сергей Агамян, отметивший в апреле 100-летний юбилей. На концерте также присутствовали российские дипломаты и послы Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Китая и Турции.
В перерывах между музыкальными номерами ученики Совместной российско-туркменской школы имени А.С. Пушкина читали письма фронтовиков и стихи о Великой Отечественной войне. В концерте также принял участие детский хор школы. Завершился двухчасовой концерт исполнением песен "Катюша" и "День Победы".
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
