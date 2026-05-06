"Арсенал" в финале Лиги чемпионов! Фанаты ждали этого дня целую вечность

Лондонский "Арсенал" во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Во второй встрече полуфинального противостояния против мадридского "Атлетико" "канониры" одержали непростую, но заслуженную победу над испанцами и вплотную приблизились к историческому триумфу.

Судья - главный "герой"

Но не ответного, а первого матча. На прошлой неделе команды разошлись миром в Мадриде. "Арсенал" на 44-й минуте повел в счете, однако "Атлетико" после перерыва сравнял. Оба гола были забиты с пенальти, а игра запомнилась большим количеством борьбы, что создавало серьезный контраст с триллером "ПСЖ" — "Бавария" (5:4). Встречу омрачил момент на 78-й минуте, когда судья сначала назначил пенальти за фол защитника "Атлетико", а затем после вмешательства VAR его отменил. Что удивило, потому что большинству фанатов и экспертов нарушение показалось очевиднейшим. Разумеется, "Арсенал" был взбешен работой арбитра!

Впрочем, несмотря на судейский скандал, "канониры" подошли к ответной встрече в Лондоне в отличном расположении духа: "Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Эвертоном" (3:3) и отстал от команды Микеля Артеты в золотой гонке чемпионата Англии.

К слову, фанаты "пушкарей" отличились прошедшей ночью. Они отыскали отель, в котором остановился "Атлетико", и устроили фейерверк-шоу под окнами − мадридцам пришлось обратиться с жалобой в УЕФА.

Снова беспросветная скука

Понятно, что на кону стоит выход в будапештский финал. Понятно, что результат превыше всего. Но как же безлико играли команды в первой половине встречи: до 45-й минуты, когда "Арсенал" открыл счет, ни одного поистине опасного момента не создали футболисты и ни разу не попали в створ. Хоть и были интересные атаки у мадридцев в дебюте, а у "Арсенала" − чуть позже… Что же случилось в концовке тайма? "Матрасники" провалились в обороне, и после прохода Виктора Дьёкереша и долгого навала вратарь Ян Облак отбил перед собой точно на капитана хозяев Букайо Сака, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

И вот, стартует второй тайм

И на арене "Эмирейтс" становится чуть жарче − "Атлетико" пошел в наступление и создал два неплохих эпизода: Джулиано Симеоне, сына наставника испанцев Диего Симеоне, "накрыли" в самый последний момент, а потенциальный пенальти на Антуане Гризманне сорвал фол в атаке. Дальше была тьма замен (по три перестановки одновренно) и достойный ответ подгоняемого Декланом Райсом "Арсенала": Мартин Эдегор приложился издали, но мяч пролетел выше перекладины. Пробил выше и Дьёкереш несколькими минутами позже. Из убойнейшей позиции после прострела с фланга!

А потом настало время испанского вратаря "Арсенала" Давида Райи, который раз за разом перехватывал навесы и уверенно забирал удары издали. Был неплох "Атлетико", но толкового плана на случай потенциального поражения у Симеоне не нашлось. Ни у чемпиона мира Хулиана Альвареса, ни у вышедшего спасть положение Александра Сёрлота раскусить оборону "канониров" и не получилось. Выстояли и сохранили ноль в графе "поражения"!

Когда еще так была так счастлива красно-белая часть Лондона, как сегодня?

© REUTERS / Dylan Martinez Эпизод матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Атлетико" © REUTERS / Dylan Martinez Эпизод матча Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Атлетико"

Первый "ушастый" трофей очень близко

Могли бы мы написать, что "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов впервые за десять лет, а пишем: "Арсенал" в финале впервые за 20 лет! В 2006-м с Тьерри Анри в составе и Арсеном Венгером на тренерском мостике "канониры" в Париже не смогли справиться с великолепной "Барселоной". После у лондонцев был еще один решающий матч еврокубка, и снова проигранный… Семь лет назад в Баку они были разгромлены "Челси" в финале Лиги Европы.