Армения с прозападным курсом рискует потерять независимость, заявил эксперт

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соратники рискуют потерять независимость страны, пытаясь переориентироваться на прозападные рельсы, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Все эти саммиты проводятся исключительно для того, чтобы оторвать Армению от России . Сейчас сложно сказать, чем это обернется для Армении в будущем, но если она выйдет из ОДКБ ЕАЭС , или попытается войти в какие-либо европейские союзы, организации, проекты, то, безусловно, потеряет часть ВВП и часть суверенитета", - сказал Безпалько

По его словам, соратники Пашиняна готовы идти на экономические потери и на потери суверенитета для того, чтобы переориентировать собственное государство на прозападные рельсы.

Однако Ереван ждут большие экономические потери: в Европе никто не ждет армянские товары, а во Франции Германии есть свои производители алкоголя, минеральной воды и фруктов, отметил эксперт.