Армения с прозападным курсом рискует потерять независимость, заявил эксперт

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соратники рискуют потерять независимость страны, пытаясь переориентироваться на прозападные рельсы, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Все эти саммиты проводятся исключительно для того, чтобы оторвать Армению от России. Сейчас сложно сказать, чем это обернется для Армении в будущем, но если она выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, или попытается войти в какие-либо европейские союзы, организации, проекты, то, безусловно, потеряет часть ВВП и часть суверенитета", - сказал Безпалько.
По его словам, соратники Пашиняна готовы идти на экономические потери и на потери суверенитета для того, чтобы переориентировать собственное государство на прозападные рельсы.
"Если армянское руководство рассчитывает, что она политически будет двигаться на Запад, а экономически будет сотрудничать с Россией, то она ошибается", - заключил Безпалько.