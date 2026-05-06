Армения с прозападным курсом рискует потерять независимость, заявил эксперт - РИА Новости, 06.05.2026
07:10 06.05.2026
Армения с прозападным курсом рискует потерять независимость, заявил эксперт

  • Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что Армения с прозападным курсом рискует потерять независимость.
  • Безпалько считает, что если Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС или попытается войти в какие-либо европейские союзы, то потеряет часть ВВП и часть суверенитета.
  • Политолог отметил, что Ереван ждут большие экономические потери, так как в Европе нет спроса на армянские товары.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соратники рискуют потерять независимость страны, пытаясь переориентироваться на прозападные рельсы, поделился мнением с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
"Все эти саммиты проводятся исключительно для того, чтобы оторвать Армению от России. Сейчас сложно сказать, чем это обернется для Армении в будущем, но если она выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, или попытается войти в какие-либо европейские союзы, организации, проекты, то, безусловно, потеряет часть ВВП и часть суверенитета", - сказал Безпалько.
По его словам, соратники Пашиняна готовы идти на экономические потери и на потери суверенитета для того, чтобы переориентировать собственное государство на прозападные рельсы.
Однако Ереван ждут большие экономические потери: в Европе никто не ждет армянские товары, а во Франции и Германии есть свои производители алкоголя, минеральной воды и фруктов, отметил эксперт.
"Если армянское руководство рассчитывает, что она политически будет двигаться на Запад, а экономически будет сотрудничать с Россией, то она ошибается", - заключил Безпалько.
В миреАрменияРоссияЕреванБогдан БезпалькоНикол ПашинянОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
