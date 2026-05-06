Изменить географию: Армения выбирает очень рискованный путь

Историю часто переписывают. Но отдельные политики стремятся провернуть этот трюк с другой наукой — географией.

Минувшие два дня для Никола Пашиняна стали настоящим праздником. В Ереван съехались лидеры и представители 27 стран — членов ЕС и 20 других членов Европейского политического сообщества. И, судя по реакции премьер-министра Армении , общение на полях саммита с ними удается ему куда лучше, нежели разговоры с беженцами из Карабаха в метро.

Для Пашиняна этот подарок имеет особое значение — до парламентских выборов остается месяц, и лучшей возможности поднять рейтинги, показав, что Ереван держит курс на Европу , сложно придумать.

Хотите — разговор на ломаном английском с Зеленским. Хотите — утренняя пробежка Макрона по Еревану и посиделки с ним же в кафе на Абовяна. Или совместное выступление: президент Франции поет La Bohème Азнавура, армянский премьер в меру сил играет на ударных. Вот здесь бы тоже Зеленский пришелся кстати — мог бы подменить музыканта за роялем.

Все почти как в Европе. Еще чуть-чуть — и возьмут в ЕС.

Это, конечно, важный сигнал для России . Многие эксперты отмечают, что капитал идеи "ностальгии по СССР" исчерпан, что в соседних странах уже выросли поколения, не заставшие Советский Союз, — для них этот конструкт превращается в нечто чуждое.

В этом, безусловно, есть рациональное зерно. Но проблема для Армении в том, что с Россией у нее не только тесные исторические связи. Главная тонкость в том, что доверительные отношения с Москвой еще и фантастически выгодны для республики.

Взять, к примеру, газ, который в Армению поставляется по 177,5 доллара за тысячу "кубов". Западные друзья армянского премьера покупают это топливо по 600 долларов за ту же тысячу кубометров.

Или взять успехи Еревана в экономике. После вступления в ЕАЭС в 2015-м ВВП Армении на душу населения вырос с 3850 долларов на душу населения до 8500 долларов в 2024-м. А после 2022-го и вовсе наблюдается настоящий бум: темпы роста ВВП достигали даже двузначных показателей. Нет, конечно же, санкции против Москвы, реэкспорт и релоканты здесь ни при чем — как можно! Просто необъяснимое экономическое чудо.

Правда, у всего есть свои пределы. Пик товарооборота с Россией наступил в 2024-м, составив 11,7 миллиарда долларов. Уже в 2025-м он сократился до 6,4 миллиарда. Само собой, закон о начале процесса вступления в ЕС, принятый в Ереване в 2025-м, никак на это не повлиял. Все дело в невидимой руке рынка, как Адам Смит учил.

Для сравнения: с Евросоюзом товарооборот у Армении за январь-ноябрь 2025 года составил всего 2,23 миллиарда долларов. Вся сумма меньше, чем потери от внешнеполитического лавирования. И если так продолжится и дальше, то это, вероятно, только начало.

"Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами, но это должно быть очевидно, должно быть по-честному — заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению", — предупредил Владимир Путин Пашиняна во время визита армянского премьера в Москву в прошлом месяце.

И дело здесь не только в экономике.

Евросоюз открыто говорит о том, что готовится к войне с Россией, поэтому заигрывания с врагом должны восприниматься и воспринимаются здесь довольно однозначно.

Да и в целом в меняющемся мире Южный Кавказ приобретает особую роль — иначе и не может быть в столь сложном регионе, расположенном на перекрестье путей с севера на юг и с Востока на Запад. И желание Еревана действовать более гибко вполне объяснимо. Но в условиях формирования нового мирового порядка очень легко из игрока превратиться в один из призов для соседей. Особенно с учетом давних и теплых — до горячего — отношений.