Спикер парламента Армении заявил, что не сожалеет о словах про Белоруссию

ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что не сожалеет о своих словах в адрес Белоруссии, вызвавших дипломатический скандал.
Пятого мая МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении и заявил ему протест в связи с недружественными действиями армянской стороны. Ранее Симонян в связи с предвыборной кампанией заявил, что они "не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси". Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков назвал подобное высказывание грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом.
"О чем мне сожалеть? Армения не будет губернией и политически зависимой. Пример управления в Беларуси для меня неприемлем", — заявил Симонян, добавив, что ему нечего добавить в этой связи.
В последнее время сложились сложные отношения между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее премьер Армении обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Белоруссии мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате — по видеосвязи. В начале октября 2025 года на саммите СНГ в Таджикистане Лукашенко и Пашинян обменялись несколькими репликами.