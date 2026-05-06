Рейтинг@Mail.ru
Анохин: шесть зданий СПО отремонтируют на Смоленщине - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:43 06.05.2026
Анохин: шесть зданий СПО отремонтируют на Смоленщине

Василий Анохин: шесть зданий СПО обновят на Смоленщине в 2026 году

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин на совещании с главами муниципалитетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шесть зданий специального профессионального образования (СПО) обновят в 2026 году в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.
"Профессиональные учебные заведения Смоленской области становятся современными центрами образования. Мы последовательно укрепляем их материально-техническую базу, ремонтируем помещения колледжей и общежитий", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
В рамках федерального проекта "Профессионалитет", который входит в национальный проект "Молодежь и дети", капитальный ремонт ведется в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. В учебно-лабораторном корпусе №1 на Ново-Рославльской улице в Смоленске рабочие обновляют инженерные и электрические сети, а также занимаются внутренней отделкой. До сентября планируется завершить ремонт кровли, замену окон и дверей, обновить пищеблок.
Еще два здания академии находятся на улице Гарабурды. В них также идут ремонтные работы. В общежитии № 2 уже установлены новые окна и проведена электропроводка, сказал Анохин.
"Продолжается ремонт системы водоотведения и отопления, а также подготовка стен к штукатурке. В блоке практических занятий ведется укладка керамической плитки. До ноября здесь предстоит отремонтировать фасады, кровлю, внутренние помещения, инженерные системы", – отметил глава региона.
Анохин отметил, что в 2026 году запланирован ремонт общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе, Верхнеднепровского технологического техникума в Дорогобужском муниципальном округе и Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования. Контракты на работы уже заключены.
Проводится ремонт и в других колледжах. В настоящее время за счет средств областного бюджета продолжается обновление Вяземского медицинского колледжа имени Е.О. Мухина. В прошлом году здесь обновили фасад и водосточную систему общежития, входную группу и кабинет сестринского дела. В этом году выполнены текущие ремонты трех кабинетов и части кровли здания. До конца 2026 года планируется капитальный ремонт спортзала и общежития колледжа.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Анохин: музей скульптора Альберта Сергеева открылся в Смоленске
30 апреля, 10:13
 
Смоленская областьОбществоСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала