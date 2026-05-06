Анохин: шесть зданий СПО отремонтируют на Смоленщине

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Шесть зданий специального профессионального образования (СПО) обновят в 2026 году в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

"Профессиональные учебные заведения Смоленской области становятся современными центрами образования. Мы последовательно укрепляем их материально-техническую базу, ремонтируем помещения колледжей и общежитий", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

В рамках федерального проекта "Профессионалитет", который входит в национальный проект "Молодежь и дети", капитальный ремонт ведется в Смоленской академии градостроительства и архитектуры. В учебно-лабораторном корпусе №1 на Ново-Рославльской улице в Смоленске рабочие обновляют инженерные и электрические сети, а также занимаются внутренней отделкой. До сентября планируется завершить ремонт кровли, замену окон и дверей, обновить пищеблок.

Еще два здания академии находятся на улице Гарабурды. В них также идут ремонтные работы. В общежитии № 2 уже установлены новые окна и проведена электропроводка, сказал Анохин.

"Продолжается ремонт системы водоотведения и отопления, а также подготовка стен к штукатурке. В блоке практических занятий ведется укладка керамической плитки. До ноября здесь предстоит отремонтировать фасады, кровлю, внутренние помещения, инженерные системы", – отметил глава региона.

Анохин отметил, что в 2026 году запланирован ремонт общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе, Верхнеднепровского технологического техникума в Дорогобужском муниципальном округе и Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования. Контракты на работы уже заключены.