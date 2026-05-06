Приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову обжаловали три раза за сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура региона, вслед за осужденным экс-редактором URA.RU Денисом Аллаяровым и адвокатом, обжаловала его приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 21 апреля признал Аллаярова виновным в даче взятки и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года.
Как пояснили РИА Новости в инстанции, апелляционные жалобы на приговор были поданы и адвокатом, и самим экс-редактором. "Прокуратура отправила апелляционное представление на приговор Аллаярову", – сказала собеседница агентства.
В инстанции объяснили, что Аллаяров просит изменить наказание на несвязанное с лишением свободы, его адвокат – о несправедливости назначенного срока, а о чем просит надзорное ведомство станет ясно позднее, после их письма с обоснованием.
При этом гособвинение ранее просило для экс-редактора пять лет колонии общего режима, 1,2 миллиона рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность на пять лет.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Пошедший на сделку со следствием Карпов уже осужден на четыре года условно. Свою вину журналист неожиданно признал только в конце судебного процесса.
